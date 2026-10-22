Апелляционный военный суд 9 ноября 2026 года рассмотрит жалобу бывшего депутата заксобрания Пермского края Константина Окунева, осужденного на семь лет лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности.
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