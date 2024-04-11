В населённых пунктах на БАМе отремонтируют более 35 километров дорог

В преддверии 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое отмечается в 2024 году, в бамовских городах и поселках Иркутской области отремонтируют 32 участка автодорог, сообщает областное правительство.
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