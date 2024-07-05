Байден встретится с Зеленским* на полях саммита НАТО

Представитель Белого дома высокого ранга на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля встретится с Владимиром Зеленским* во время переговоров с союзниками и лидерами стран, подписавшими двусторонние соглашения с Киевом, – сообщают СМИ.