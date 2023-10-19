Сийярто назвал лицемерием критику встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразил свое несогласие с критикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны Каи Каллас, главы правительства Эстонии, по поводу его встречи с президентом России Владимиром Путиным.