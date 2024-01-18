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Лавров: Киеву запретили подписывать договор с Россией по указке Бориса Джонсона

Лавров: Киеву запретили подписывать договор с Россией по указке Бориса Джонсона

Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов», напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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