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Муньос не сыграет в финале с Аргентиной после красной в матче с Уругваем. Защитник «Пэласа» ударил Угарте локтем в грудь

Муньос не сыграет в финале с Аргентиной после красной в матче с Уругваем. Защитник «Пэласа» ударил Угарте локтем в грудь

Защитник сборной Колумбии был удален в первом тайме полуфинальной игры против команды Уругвая (0:1). Футболист, представляющий «Кристал Пэлас», получил два предупреждения в первой половине игры – на 31-й и 45-й минутах.

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