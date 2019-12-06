Сбор первичной информации по маркетингу

Для сбора и регистрации первичной информации исследователь по маркетингу использует два основных инструмента: вопросник и механические устройства, в этом случае мы выбрали вопросник, являющийся наиболее используемым инструментом в большинстве прямых методов исследования, чрезвычайно гибким и включает в себя ряд вопросов, которые могут быть поставлены в разных формах на цели исследований, на которые будут отвечать избранные […] .