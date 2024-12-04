ВТБ: накопления россиян в рублях снизились до рекордно низкого уровня

Жители страны предпочитают хранить деньги в банках благодаря высоким ставкам по вкладам Доля наличных в накоплениях россиян сократилась до исторического минимума за шесть лет – до 15%, или 15,9 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии