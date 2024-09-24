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Царьград

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"Вы кто такие вообще?": Толпа бородачей избила "неместных" сотрудников полиции. Силовики до последнего не доставали оружие

"Вы кто такие вообще?": Толпа бородачей избила "неместных" сотрудников полиции. Силовики до последнего не доставали оружие

Толпа бородачей напала на "неместных" сотрудников полиции в Дагестане. В сети опубликовали кадры жёсткого происшествия.

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