Самой сложной задачей теоретической физики вот уже более века является разработка единой теории, объединяющей гравитацию и три другие фундаментальные силы Вселенной: сильные и слабые ядерные силы, а также электромагнетизм

На протяжении более столетия самой сложной задачей теоретической физики была разработка единой теории, которая объединила бы гравитацию с тремя другими фундаментальными силами Вселенной: сильными и слабыми ядерными взаимодействиями и электромагнетизмом.
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