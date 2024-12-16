Небензя сообщил, что Москву не устроят схемы о заморозке украинского конфликта

Москву не устроят предложения о заморозке конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, передает ТАСС.
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