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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР встретился с председателем управляющего комитета суверенного фонда Абу-Даби

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в среду в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с председателем управляющего комитета суверенного фонда эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority /ADIA/ Маджидом Аль Ромайти.

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