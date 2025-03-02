Всего одна ночь без сна творит необратимые вещи с организмом человека: новое исследование

Всего одна бессонная ночь — и ваше тело начинает функционировать на пределе возможностей. Исследования показывают, что даже 24 часа без сна могут изменить состав клеток, отвечающих за иммунную защиту, что в свою очередь увеличивает уровень воспаления в организме.
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