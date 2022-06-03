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WP: китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи России без нарушения санкций Запада

WP: китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи России без нарушения санкций Запада

Китайский лидер Си Цзиньпин распорядился изыскать пути оказания финансовой помощи Российской Федерации без нарушения ограничительных мер, введенных западными странами.

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