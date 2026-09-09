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Царьград

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«Самая тревожная ночь»: глава Геленджика заявил о массовом налете дронов на город

«Самая тревожная ночь»: глава Геленджика заявил о массовом налете дронов на город

Геленджик минувшей ночью подвергся самой мощной атаке БПЛА за все время.Глава города-курорта Алексей Богодистов заявил, что это был самый массовый и продолжительный налет вражеских беспилотников.

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