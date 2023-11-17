Мэр Москвы рассказал о строительстве Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о высокой готовности станции "Тютчевская" Троицкой линии. Специалисты достроили все служебные помещения, установили четыре эскалатора и почти завершили монолитные работы.
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