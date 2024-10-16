Европейские индексы “просели” во вторник

Индекс Stoxx 600 потерял 0,7%. Лидером падения стал технологический сектор, в особенности акции нидерландского производителя чипов ASML, которые обвалились более чем на 15% после того, как компания снизила свои прогнозы на будущее.
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