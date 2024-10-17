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Президент ФК "Сочи" Ротенберг заявил, что готов принять сборную России на Фиште

Президент ФК "Сочи" Ротенберг заявил, что готов принять сборную России на Фиште

Он гарантировал аншлаг на стадионе.Президент ФК "Сочи" Борис Ротенберг выразил готовность к проведению матча сборной России в городе.

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