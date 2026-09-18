Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Мэр поблагодарил москвичей за активную гражданскую позициюМэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Госдумы IX созыва, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием.
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