Наталья Сергунина: Проект «Активный гражданин» объединил более семи миллионов москвичей

Москвич из района Ясенево стал семимиллионным участником «Активного гражданина» Проект «Активный гражданин» собрал более 7 миллионов участников за десять лет, в ходе которых проведено свыше 6,6 тысячи голосований по различным вопросам, включая благоустройство и цифровизацию.