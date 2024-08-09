Наталья Сергунина: Проект «Активный гражданин» объединил более семи миллионов москвичей

Москвич из района Ясенево стал семимиллионным участником «Активного гражданина» Проект «Активный гражданин» собрал более 7 миллионов участников за десять лет, в ходе которых проведено свыше 6,6 тысячи голосований по различным вопросам, включая благоустройство и цифровизацию.
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