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В работе Netflix произошел глобальный сбой

В работе Netflix произошел глобальный сбой

Пользователи заявили о сбоях в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix. Как следует из данных портала Downdetector, отслеживающего проблемы в работе популярных интернет-ресурсов, сбои на стриминговом сервисе начались в 2.

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