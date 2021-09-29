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На мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычных

На мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычных

Настоящим шоком для украинцев стал доклад главы Мониторинговой миссии ООН по Украине Матильды Богнер.

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Семенков Александр
Это хорошо! А дальше то что???
Игорь Кузнецов
"ООН давно превратилась в говорильню, с трибуны которой озвучивается то, что никогда не будет иметь ни правовых, ни социально-политических последствий." ---- Пора от говорильне перейти к реальным делам.
карюкалов вячеслав
Мда.
Ирина
А Россия как всегда молчит.....
zygmund nedialkow
Один вопрос, когда в 14 году на Донбасс попёрли нацбаты и начали АТО граница была закрыта?
Vladislav Gretsov
и что ?

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