На мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычных

☭КОМПАСПолитикаНа мировом уровне признали, что Украина стреляет по школам и терроризирует русскоязычныхНастоящим шоком для украинцев стал доклад главы Мониторинговой миссии ООН по Украине Матильды Богнер.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрЭто хорошо! А дальше то что???Игорь Кузнецов"ООН давно превратилась в говорильню, с трибуны которой озвучивается то, что никогда не будет иметь ни правовых, ни социально-политических последствий." ---- Пора от говорильне перейти к реальным делам.карюкалов вячеславМда.ИИринаА Россия как всегда молчит.....ZNzygmund nedialkowОдин вопрос, когда в 14 году на Донбасс попёрли нацбаты и начали АТО граница была закрыта?Vladislav Gretsovи что ?Комментировать
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