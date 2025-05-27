В Приморском крае официально утвердили новый праздник

В Приморском крае установлен новый праздник - День ветеранов боевых действий. Его единогласно утвердили депутаты Законодательного Собрания края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
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