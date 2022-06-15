15.06.2022 День профориентации.

Выбор профессии и своего пути в жизни - пожалуй, самая сложная задача для школьников. Чтобы помочь им определиться, решить, чем связать свою жизнь, в ГУО ´Средняя школа № 23 г.
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