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15.06.2022 День профориентации.

15.06.2022 День профориентации.

Выбор профессии и своего пути в жизни - пожалуй, самая сложная задача для школьников. Чтобы помочь им определиться, решить, чем связать свою жизнь, в ГУО ´Средняя школа № 23 г.

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