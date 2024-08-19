Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Курская область: государственной границы больше не будет

Курская область: государственной границы больше не будет

Продолжаем доклад ровным голосом из Курской области. Никаких душераздирающих новостей нет и пока не предвидится, из двух муниципальных районов региона идёт более-менее организованная эвакуация, прибывающим к нам в помощь волонтёрам – нижайший поклон, неравнодушным людям огромной страны, собирающим тонны полезного, питательного, лекарственного, тёплого и нужного беженцам – до земли троекратно.

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