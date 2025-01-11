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Царьград

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"Чувак, это безумие": Прозвучало неожиданное признание Цукерберга о WhatsApp* и Дурове

"Чувак, это безумие": Прозвучало неожиданное признание Цукерберга о WhatsApp* и Дурове

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг неожиданно признал, то о чём говорили многие эксперты последние годы - WhatsApp* прослушивают и читают спецслужбы.

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