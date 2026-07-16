Омск
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Омск

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Омский элитный район Омска подключили к газу

Более ста домовладений в Советском округе получили техническую возможность подключиться к сетевому газу благодаря новым магистралям протяженностью свыше пяти километров, построенным по программе догазификации.

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