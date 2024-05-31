Минобороны КНР: "независимость Тайваня" означает войну

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг заявил, что так называемая "независимость Тайваня" означает войну, подчеркнув, что воссоединение Китая - это непреодолимая историческая тенденция.