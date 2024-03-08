Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ночь на 8 марта в Харьковской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Стало известно об уничтожении «Искандером» укрытия иностранных наемников под Харьковом
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Они не предатели, просто за Польшу! Всегда так было, даже когда было царство Польское в составе Российской империи и их ублажали и облизывали российские власти. Все равно они поднимали восстания.Сильно влияние британцев, а у тех вечный враг Россия.У нас был сосед, участник ВОВ и он боялся в то советское время рассказывать о Польше и поляках, но потом когда Советы развалились, то он рассказывал нам о том, что когда они шли через Польшу и гнали гитлеровцев, то поляки нападали на наших бойцов и убивали их. Их правительство в это время находилось в Лондоне.
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
Было такое-армия крайова.
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4 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.
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