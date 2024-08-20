MOEX MICEX INDEX FUTURES ALOR:MX1! SorokinDmitriy Expanded flat maybe completed, movment up on the way.
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MOEX MICEX INDEX FUTURES ALOR:MX1! SorokinDmitriy Expanded flat maybe completed, movment up on the way.