Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82 ВВС Узбекистана получили возможность наносить высокоточные уд.
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Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82 ВВС Узбекистана получили возможность наносить высокоточные уд.
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