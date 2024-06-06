"Вспомните о национальных интересах". Путин указал Штатам и Европе на просчеты: при их адекватном поведении Россия готова к диалогу

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ© РИА НовостиСегодня 143 прочитали В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России пообщался с руководителями ведущих мировых СМИ.

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