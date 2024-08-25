Shot: Сбросивший жену и ребенка с 16 этажа москвич находится в тяжелом состоянии

Сбросивший жену и ребенка с 16-го этажа в Москве Александр Липатов находится в тяжелом состоянии. По информации Shot, мужчина сейчас доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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