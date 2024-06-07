Ефимов: 173 объекта образования и здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

За 12 лет с момента присоединения к столице Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) здесь спроектировали, построили и ввели в строй 99 детских садов, 48 школ и 26 объектов здравоохранения.
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