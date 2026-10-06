Киевский режим пополнил ряды ВСУ наемниками из Эквадора. Подразделение зарубежных боевиков перебросили в Харьков, откуда их планируют направить для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщил источник в силовых структурах.