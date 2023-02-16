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Подмосковный «Феникс» вышел в плей-офф чемпионата России по следж-хоккею

Подмосковный «Феникс» вышел в плей-офф чемпионата России по следж-хоккею

Стыковой матч за выход в плей-офф чемпионата России по следж-хоккей завершился успехом Подмосковья. Команда региона «Феникс» одержала победу над оренбургской со счетом 3:1 и теперь встретится с другими соперниками в полуфинале чемпионата России.

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