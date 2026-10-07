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Царьград

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Суд взыскивает с «СДС-Угля» более 200 млн рублей

Суд взыскивает с «СДС-Угля» более 200 млн рублей

Новосибирская «Независимая перевозочная компания» потребовала в арбитраже взыскать с холдинга «СДС-Уголь» более 200 млн рублей, при этом основания требований в материалах суда пока не раскрыты.

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