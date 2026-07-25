Расходуемый ведомый: чем Thunder собирается заменить Apache на малой высоте

Anduril показала в Фарнборо Thunder — автономный наклонно-винтовой беспилотник группы 5, задуманный как расходуемый «ведомый» для вертолёта Apache: он должен первым заходить на малую высоту, вскрывать ПВО и принимать на себя огонь, тогда как экипаж работает с безопасной дистанции — концепция отвечает на реальную проблему, которую российские вертолётчики ощутили раньше и на своей технике, но упирается в две неназванные цифры: цену одной машины и стойкость канала связи к РЭБ.