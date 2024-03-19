Кредиты на ребенка, осквернение Вечного огня и сход с рельсов. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>В Омской области девятилетняя девочка оформила два кредита на мать, поддавшись уловкам мошенников, а в Челябинской области с рельсов сошли два электропоезда.
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