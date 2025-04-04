Политолог Рафаэль Ордуханян проинформировал о том, что властям Соединённых Штатов Америки будет куда более выгодно сотрудничать с Российской Федерацией, а не продолжать и далее работать исключительно с Европейским Союзом.
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