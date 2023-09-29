Отношение многих членов ЕС к СВО не настолько проукраинское, как может показаться, отмечает Британская Daily Express и приводит некоторую статистику.
Миллионы граждан Евросоюза молятся за победу России
Комментарии
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Natalija Osminina
Чем дальше в лес, тем все больше будет пророссийски настроенных граждан в Европе.
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11 час.
Zoia Goldshtab
Абсолютно точно!Но!Веститсь на любовь-нелюбовь эвропейцив,это мы уже ПРОХОДИЛИ! НЕ ПРОКАТИТ!
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8 час.
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