Миллионы граждан Евросоюза молятся за победу России

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чем дальше в лес, тем все больше будет пророссийски настроенных граждан в Европе.
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11 час.
Zoia Goldshtab
Абсолютно точно!Но!Веститсь на любовь-нелюбовь эвропейцив,это мы уже ПРОХОДИЛИ! НЕ ПРОКАТИТ!
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8 час.

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