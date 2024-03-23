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Кадыров: гнусный теракт в «Крокусе» против мирных людей сотворили ничтожества

Кадыров: гнусный теракт в «Крокусе» против мирных людей сотворили ничтожества

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выражая соболезнования всем родным и близким пострадавших в результате гнусного теракта в "Крокус Сити Холле", заявил, что, подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, могут сотворить только трусы и ничтожества.

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