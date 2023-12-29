SpaceX запустила секретный беспилотник X-37B Космических сил США

Сергей К

США ускоренными темпами наращивают своё лидерство в космической разведке. вероятно организуется глобальный контроль эффективный над всей поверхностью ЗЕМНОГО ШАРА. Вероятно Укрыться от него можно только в подземных сооружениях и в поездах непрерывно движущихся по железным дорогам большой протяжённости и разветвлённости.