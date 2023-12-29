Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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SpaceX запустила секретный беспилотник X-37B Космических сил США

SpaceX запустила секретный беспилотник X-37B Космических сил США

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX, основателем и владельцем которой является Илон Маск, вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил Соединенных Штатов Америки.

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Комментарии
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Сергей К
США ускоренными темпами наращивают своё лидерство в космической разведке. вероятно организуется глобальный контроль  эффективный над всей поверхностью ЗЕМНОГО ШАРА.    Вероятно Укрыться от него можно только в подземных сооружениях и в поездах непрерывно движущихся по железным дорогам большой протяжённости и разветвлённости.
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