В МИД РФ рассказали о возможных условиях и содержании переговоров по Украине

Россия готова к серьезным переговорам по Украине, но необходимо решить юридические аспекты с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) и его указом о запрете проведения переговоров с РФ.
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