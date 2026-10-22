Осень в Костромской области — это не повод закрываться дома до первых снегов. Наоборот, именно в это время регион раскрывается с какой-то особенной, тихой стороны: меньше суеты, больше воздуха, мягкий свет и золотые пейзажи, которые так и просятся в кадр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Сибирский деликат...
- Свинушки: почему ...
- МР-18: почему одн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым