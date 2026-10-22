Осень в Костромской области — это не повод закрываться дома до первых снегов. Наоборот, именно в это время регион раскрывается с какой-то особенной, тихой стороны: меньше суеты, больше воздуха, мягкий свет и золотые пейзажи, которые так и просятся в кадр.