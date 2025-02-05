Оборона Купянска осложняется: ВС РФ создают третий плацдарм за Осколом

В Харьковской области российская армия продолжает улучшать свое положение на западном берегу Оскола. Так, с украинской стороны сообщается, что русские снова форсировала реку и создали еще один плацдарм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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