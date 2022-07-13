Жажда скорости: три фильма с самыми впечатляющими автомобильными погонями

Автомобиль и кинематограф появились практически одновременно — в самом конце XIX века. Возможно именно этим обусловлен тот факт, что производители кино с самых первых, тогда еще немых фильмов испытывают повышенный интерес к автомобильным погоням.
Автомобиль и кинематограф появились практически одновременно — в самом конце XIX века. Возможно именно этим обусловлен тот факт, что производители кино с самых первых, тогда еще немых фильмов испытывают повышенный интерес к автомобильным погоням.
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