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Жажда скорости: три фильма с самыми впечатляющими автомобильными погонями

Жажда скорости: три фильма с самыми впечатляющими автомобильными погонями

Автомобиль и кинематограф появились практически одновременно — в самом конце XIX века. Возможно именно этим обусловлен тот факт, что производители кино с самых первых, тогда еще немых фильмов испытывают повышенный интерес к автомобильным погоням.

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