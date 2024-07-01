«Книжный аферист» из Петербурга «надул» партнера почти на 21 млн рублей

Предприимчивый мошенник втерся в доверие, а после похитил деньги, книги и вынес сейф. В Петербурге вынесли приговор в отношении мошенника, который втерся в доверие партнеру и похитил у него деньги и книги.
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