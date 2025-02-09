Азия заинтересована в СПГ из США – Трамп оценил позицию Китая и Японии Татьяна АрестоваПоставки СПГ из США в Китай и Японию могут вырасти, заявил Дональд Трамп, отмечая интерес азиатских покупателей к сжиженному газу.
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