Панарин установил исторический рекорд, обойдя Мессье

Российский вратарь “Нью-Йорк Рейнджерс” Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, а «Нью-Йорк Рейнджерс» завершили серию поражений из четырех игр победой со счетом 2:1 над «Вашингтон Кэпиталз» в Мэдисон-Сквер-Гарден 14 января.
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